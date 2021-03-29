حظك اليوم.. برج السرطان الإثنين 29 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لمواليد برج السرطان على النحو التالي:مهنيًا: عليك التحفظ وعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات الحاسمة اليوم، وكن على اطلاع على الشروط التي تفرض في العمل وناقشها جيدًا.عاطفيًا: الغموض وكثرة الأسرار قد يولّدان بعض الشك عند الشريك، وهذا قد تكون له انعكاسات سلبية قريبًا.صحيًا: أنت اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى للراحة والاسترخاء لأن أعصابك متلفة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.