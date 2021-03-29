قبل انتهاء المهلة.. آخر موعد للملصق الإلكتروني للسيارات





آخر موعد للملصق الإلكتروني للسيارات

حددت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية يوم 30 مارس الجاري موعدا نهائيا لتركيب الملصق الإلكتروني على أن يبدأ تطبيق الغرامة المالية للمتخلفين وفقا لقانون المرور الجديد عن دفع من يوم 31 مارس حيث أزالت الإدارة كافة المعوقات للراغبين في لتركيب عن طريق حجز الملصق الإلكتروني من خلال بوابة مرور مصر التابع لوزارة الداخلية من خلال هذا الرابط ( من هنا ) واتاحت الدفع عن طريق شركات التحصيل الإلكتروني لعدم التكدس أمام مقرات الإدارة العامة للمرور لتجنب انتشار العدوى فيروس كورونا.

فوائد تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

الملصق السيارات الإلكتروني عدة مميزات أبرزها أنه عبارة عن شريحة ذكية مسجل بها كافة المعلومات عن السيارة المركب بها منذ تصنيعها وعمليات البيع والشراء حتى وصولها إلى مالكها الحالي، كما يمكن أيضا تتبعها من خلال هذه الشريحة لتحديد مكانها في حالة سرقتها أو كونها مطلوبة أمنيا وأيضا من خلال هذا الملصق الإلكتروني يمكن حصر أماكن الكثافات المرورية وإبلاغ غرفة عمليات المركزية لتتمكن من فك التكدسات السريع والتعامل الفوري مع الزحام لتيسير حركة المرور عن طريق إرشاد السائق عن طرق بديلة.





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عقوبة عدم تركيب ملصق السيارات

حددت وزارة الداخلية عقوبات رادعة لمن يتجاوز آخر موعد للملصق الإلكتروني للسيارات تصل إلى عقوبة جنائية وهي حبس قائد السيارة مدة لا تزيد عن 6 أشهر وعقوبة مالية بدفع غرامة تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه أو تطبيق عقوبة واحدة أو هاتين العقوبتين معا، وذلك نظرا لأهمية الملصق حيث يعد طفرة في النظام الإلكتروني الجديد الذي ترغب وزارة الداخلية في تطبيقه لتحسين المنظومة الأمنية سواء الجنائية بتتبع الخارجين عن القانون أو المرورية تحسين مستوى حركة السير والتقليل من الزحام.