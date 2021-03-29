خطوات وشروط الحصول على معاش استثنائى

وحددت الهيئة القومية للتأمينات عدة خطوات للحصول على المعاش الاستثنائي كالتالي:



أكدت الهيئة القومية للتأمينات أنه يمكن أن يتم منح معاش استثنائي للعاملين السابقين في الحكومة والقطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يحصلون على معاش.وأضافت الهيئة أن طلب صرف المعاش الاستثنائي يتم منحه لتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة، ويمنح لأسر من توفوا في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة، مؤكدة أنه يمكن طلب المعاش الاستثنائي لتحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيا لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية، كما يتم منحه لمن أدوا خدمة جليلة للدولة.- استوف نموذج المعاش الاستثنائي من جهة عملك السابقة إذا كنت من العالمين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو استوفه من مكتب التأمينات المختص.- تقديم نموذج صرف المعاش الاستثنائى وتقديمه بعد اعتماده وختمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه.- سيتم عمل بحث اجتماعي لصاحب المعاش لتحديد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي نظرا للظروف الاجتماعية.- سيتم تحويلك للهيئة العامة للتامين الصحي، وعرضك على اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلى علاج طويل، وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.- عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقًا به التقرير الطبي.- يتمّ عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقًا به التقرير الطبي، ومرفقًا به أيضا البحث الاجتماعي، علي اللجنة التحضيرية لتقرير مدى حقك في المعاش الاستثنائي المتمثل في المنح أو التحسين، وعرضه على اللجنة العليا للنظر في الطلب المقدم للحصول على معاش استثنائي.​