هولندا: إعطاء 1.69 مليون جرعة من لقاح كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الإثنين، أنه تم حتى الآن إعطاء 1.69 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في هولندا.وتشير البيانات المعلنة اليوم، إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بــ27 ألفا و855 جرعة يوميا.ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 2.4 سنة لتطعيم 75 بالمئة من سكانها بلقاح من جرعتين.وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 11 أسبوعا.