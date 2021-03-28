نانسي عجرم وبناتها يحتفلن بـ«أحد شعنينة»

احتفلت المطربة اللبنانية نانسى عجرم بـ«أحد شعنينة» عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، قائلة: «شعنينة مباركة إنشاء لله السنة الجاية منعيد كلنا بظروف أفضل».ونشرت عبر حسابها صورة لبناتها ممسكين «شموع»، حيث انهالت الكثير من التعليقات الإيجابية وتدور حول جمال بناتهن.«أحد الشعننية» هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح ويسمى الأسبوع الذي يبدأ به بأسبوع الآلام، وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس ويسمى هذا اليوم أيضًا بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي المدينة استقبلوه بالسعف والزيتون المزيّن فارشين ثيابهم وسعف النخيل وأغصان الزيتون أمامه.