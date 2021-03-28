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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط إعادة تسجيل طلبات معاش تكافل وكرامة 2021

الأحد 28/مارس/2021 - 09:38 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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رابط إعادة تسجيل طلبات معاش تكافل وكرامة 2021، تصدر محركات البحث العالمي جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي صرف المعاش لأفراد معينة بضوابط وشروط حددتها للتخفيف على المواطنين لاستكمال متطلباتهم اليومية، وتوفير حياة كريمة للمواطن.

رابط إعادة تسجيل طلبات معاش تكافل وكرامة 2021

تنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاحد الموافق 29-3-2021، رابط إعادة تسجيل طلبات معاش تكافل وكرامة 2021، https:www.moss.gov.egar-egPagesprogram-details.aspx?pid=10.

1 - تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمعاشات تكافل وكرامة من خلال https:tk.moss.gov.eg
2 - تسجيل الرقم القومي، في الخانة المخصصة.
3 - الضغط على استعلام لكي تظهر نتيجة الاستعلام
4 - يجب كتابة جميع البيانات الضرورية وأبرزها (الاسم ورقمه القومي ومحافظته، والإدارة الإجتماعية والوحدة الاجتماعية التابع لها).
5 - التأكد من حالة البطاقة، سواء كانت سارية أو مجمدة.

خطوات التقدم بشكوى للحصول على معاش تكافل وكرامة

1 - كتابة الرقم القومي الخاص بمن تقدم بالشكوى
2 - يتم بعد ذلك إختيار كلمة” تسجيل شكوى”.
3 - كتابة البيانات المطلوبة مثل:
- المحافظة.
- الإدارة الإجتماعية.
4 - كتابة العنوان بشكل تفصيلي.
5 - كتابة رقم التليفون الخاص بصاحب الشكوى.
6 - كتابة الشكوى بالتفصيل.
7 - إختيار تسجيل.
8 - تظهر بعد ذلك رقم الشكوى ويجب على الراغب في الحصول على معاش تكافل وكرامة طباعة هذه الشكوى.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

1 - الا يزيد دخل المستحق الشهري عن 400 جنيه في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
2 - الا يقل عمره عن 35 عامًا.
3 - لا يجب أن يكون مسجل في هيئة التأمينات الاجتماعية.
4- يفترض أن يكون مقيم في مصر أثناء الحصول على المعاش.



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