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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تعرب عن استعدادها لدعم وتقديم خبراتها لتنفيذ الانتخابات الليبية

الأحد 28/مارس/2021 - 06:15 م
الانتخابات الليبية
الانتخابات الليبية
عبير سليم
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بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، اليوم الأحد، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو والوفد المرافق له، بديوان مجلس المفوضية، سبل استعداد الأولى للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر عقدهما نهاية العام الجاري.

وأوضح إيجاز صحفي للمفوضية، أن اللقاء استعرض مستجدات العملية الانتخابية، واستعدادات المفوضية للاستحقاق المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الجاري.

وأبدى السفير الإيطالي استعداد بلاده لدعم هذه المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

ونوه الإيجاز الصحفي، بأنه تم خلال اللقاء مناقشة مراسم توقيع اتفاقية مشروع (PEPOL) التي تم توقيعها بمقر المفوضية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي مثله جيراردو نوتو الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PEPOL).

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