أسعار الذهب اليوم فى مصر الإثنين 29-3-2021
الإثنين 29/مارس/2021 - 07:52 ص
ينشر "الدستور" ارتفاع أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين الموافق 29-3-2021، أمام الجنيه المصري خلال التداولات الصباحية، وتعاملات سوق الصاغة المحلية.
ويستقر معها سعر الذهب في مصر، ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 766 جنيهًا للجرام، وهي نفس الأسعار أمس، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.
متوسط أسعار الذهب اليوم
واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 877 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته الأعلى.
سعر الأوقية الذهبية
أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6128 جنيه ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا، كما بلغ سعر الأوقية نحو 27187 جنيه وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة.
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سعر الذهب اليوممن بين كل المعادن الثمينة، الذهب هو الأكثر شعبية كاستثمار حيث يقوم المستثمرون عموما بشراء الذهب لتنويع المخاطر التجارية، وخاصة من خلال استخدام العقود الآجلة ومشتقاتها، كما يخضع سوق الذهب مثل أي سوق آخر إلى المضاربات والتقلبات، ويعد الذهب ملاذ آمن أكثر فعالية بالمقارنة بأي معدن ثمين آخر يستخدم في الاستثمار كما أنه أيضًا يحمل خصائص الحيطة في عددًا من الدول.
ويستقر معها سعر الذهب في مصر، ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 766 جنيهًا للجرام، وهي نفس الأسعار أمس، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.
متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر
متوسط أسعار الذهب اليوم
واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 877 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته الأعلى.
سعر الذهب عيار 21 اليومبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري إلى نحو 766 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 655 جنيهًا.
سعر جرام الذهب فى مصروسجل سعر جرام الذهب 22 نحو 778 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 508 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 425 جنيهًا.
سعر جرام الجنيه الذهب
سعر الأوقية الذهبية
أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6128 جنيه ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا، كما بلغ سعر الأوقية نحو 27187 جنيه وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة.
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