رئيس الحكومة الأرمينية يكشف موعد تقديم استقالته

كشف رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، اليوم الأحد، عن موعد استقالته رسميًا تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.وقال باشينيان، إنه سيستقيل رسميا من منصبه في أبريل المقبل تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية.وأضاف باشينيان في لقاء مع سكان مقاطعة أرمافير غرب العاصمة يريفان: "في المستقبل القريب، في أبريل، سأستقيل، لكن ليس من أجل الرحيل، وإنما لإجراء انتخابات مبكرة. وخلال تلك الفترة، سأواصل القيام بأعمال رئيس الوزراء".وفقا للقانون الأرمني، فإن انتخابات تشريعية ستعقد إذا فشل البرلمان مرتين في انتخاب رئيس وزراء جديد بعد استقالة رئيس الحكومة الحالي، وفي وقت سابق قال باشينيان إن انتخابات برلمانية مبكرة ستجرى في 20 يونيو المقبل.