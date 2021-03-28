من هو «الأصلع» الأكثر إثارة في العالم؟

حظي الأمير البريطاني ويليام على وصف «مثير» بأكبر نسبة عبر الإنترنت، إذ وجد باحثون أن دوق كامبريدج وصف بشكل هائل (17.6 مليون مرة).وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية إنَّ الأمير ويليام (38 عامًا) يعد «الرجل الأصلع»، الذي حظي بأكبر نسبة من وصف «مثير» في المدونات والتقارير والصفحات الموجودة بعمليات البحث على موقع «جوجل».وحل في المرتبة الثانية أسطورة الملاكمة الأمريكي مايك تايسون (54 عاما) بـ8.8 مليون إشارة على الإنترنت.ونال نجم أفلام الحركة البريطاني جيسون ستيثام (53 عاما) عبر 7.4 مليون، المركز الثالث في هذا التصنيف.أما المركز العاشر والأخير لهذا التصنيف، فكان من نصيب نجم أفلام الحركة الأمريكي فان ديزل، بـ2.3 مليون نتيجة.