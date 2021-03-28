«العدل» و«النيابة الإدارية» تعقدان دورتين عـن مكافحة الاتجار بالبشـر

عقد مركز التدريب القضائي في النيابة الإدارية دورتين تدريبيتين حول «مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين» خلال الفترة من 23 إلى 28 مارس 2021 بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.عقدت الدورتان بنظام التدريب عن بعد بمشاركة 140 عضوا من أعضاء هيئة النيابة الإدارية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بمكافحة الاتجار بالبشر ومنع الهجرة غير الشرعية.وأكد المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أهمية التعرف على ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والجهود المبذولة على كل الأصعدة لمواجهتها، والتدريب المستمر لأعضاء هيئة النيابة الإدارية وزيادة معارفهم القانونية والقضائية، وحسن تأهيلهم باطلاعهم على جميع المستجدات القانونية، حتى يمكن لهم التصدي للمخالفات التأديبية الناشئة عن مخالفات القوانين الواجب مراعاتها في هذا الشأن، وأن نجاح مواجهة هذه الظاهرة يحقق النتائج المرجوة التي يبتغيها المشرع ويعكس حرص مصر على تنفيذ كافة التزاماتها الدولية في هذا الخصوص.