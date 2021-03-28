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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«شراء آثار».. قرار جديد ضد عصابة «الخليفة» لسرقة المواطنين

الأحد 28/مارس/2021 - 01:21 م
محكمة
محكمة
نجلاء رفاعي
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه عقب استدراجهم لشراء قطع أثرية بالخليفة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية، وتمكنت من ضبط 6 أشخاص، لـ5 منهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة " ملك وقيادة أحدهم "منتهية التراخيص"، وبحوزتهم (فرد خرطوش – طلقتان من ذات العيار – 2 طبنجة صوت – كمية من قطع معدنية ذهبية اللون عليها نقوش فرعونية "مقلدة" – كمية من مخدر الهيروين– مبلغ مالى – 6 هواتف محمولة).

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في النصب على المواطنين واستدراجهم لشراء القطع المعدنية المضبوطة بحوزتهم عقب إيهامهم بأنها قطع أثرية ذهبية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت تهديد السلاح النارى والصوت المضبوطين بحوزتهم.

كما أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات وقائع السرقة وتجارتهم غير المشروعة في المواد المخدرة، والسيارة لتسهيل تحركاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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