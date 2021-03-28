كوبا واليابان تعزيان مصر في ضحايا حادث قطاري سوهاج

تقدمت كوبا واليابان بالتعازي لحكومة وشعب مصر في الضحايا والمصابين جراء تصادم قطارين بمحافظة سوهاج.وأعرب برونو رودريجيز باريلا وزير خارجية كوبا - في تغريدة اليوم الأحد عبر موقع تويتر - عن تعازي بلاده للشعب والحكومة المصرية في حادث اصطدام القطار المؤسف في جنوب البلاد، الذي تسبب في فقدان الأرواح والعديد من الجرحى.كما تقدم سفير اليابان لدى مصر نوكي ماساكي بالنيابة عن حكومة وشعب اليابان، بخالص التعازي لأهالي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.وقال نوكي: "شعرت بحزن عميق لسماعي خبر حادث القطار المفجع الذي وقع في طهطا بمحافظة سوهاج، دعواتي القلبية بالرحمة والمغفرة لأرواح الضحايا، تعازينا وصلواتنا وقلوبنا معكم أيها المصريون في مصباكم الأليم ".وكانت حركة القطارات قد عادت بعد ساعات من الحادث المروع الذي وقع في مدينة طهطا التابعة لمحافظة سوهاج، عقب إصلاح شريط السكة الحديد الذي وقع عليه الحادث.