شعبة مواد البناء: ارتفاع غير مبرر في أسعار الأسمنت

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعًا في أسعار الأسمنت في الأسواق بقيمة 50 جنيهًا في الطن، وتباع للمستهلك بسعر يبدأ من ٩٠٠ جنيه بدلا من ٨٥٠ جنيه.وأضاف "الزيني"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الزيادة جماعية من الشركات، وهي غير مبررة بسبب زيادة حجم الإنتاج الكلي والمعروض ووجود فائض في الإنتاج.وأوضح أن أسعار الحديد سجلت استقرار في الأسواق رغم انخفاضها عالميا.