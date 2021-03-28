من البندقية إلى بحيرة كومو.. السياحة الإيطالية تدفع ثمن كورونا

تحولت البندقية إلى مدينة أشباح، فيما باتت بورتوفينو ملتقى الطبقة المخملية على ساحل ليغوريا مقفرة على غرار فارينا على ضفة بحيرة كومو، فالسياحة في إيطاليا خامس وجهة عالمية تدفع الثمن غاليا جراء وباء كوفيد-19.وانهار عدد السياح في إيطاليا العام 2020 مع وصول 25،53 مليون زائر أجنبي في مقابل 65،02 مليونا في 2019 أي بتراجع نسبته أكثر من 60%.كذلك، انهارت العائدات المرتبطة بالسياحة الدولية بالنسبة نفسها وتراجعت إلى 17،45 مليار يورو أي أن الربح الفائت بلغ 26،85 مليارا لهذا القطاع مقارنة بالعام 2019 وفق أرقام جمعها مصرف إيطاليا المركزي.