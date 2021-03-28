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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حيثيات الحكم بحبس المتهم بقتل الطفل «ياسين» تعذيبًا في بولاق

الأحد 28/مارس/2021 - 12:48 م
محكمة
محكمة
نجلاء رفاعي
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أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة عامل بالسجن عاما مع الشغل؛ لاتهامه بتعذيب نجله حتى الموت في منطقة بولاق الدكرور.

صدر الحكم برئاية المستشار حسين مسلم، رئيس المحكمة بعضوية المستشارين حسام يحي الخولي، شريف سمير رسمي.

وجاء في الحيثيات بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة في الواقعة التي استقرت ورخت في عقيدة المحكمة وأطمأن لها وجدانها والتي تتحصل في أن المتهم خميس سعد، 35 عامًا، أقر بقيامه بالتعدي على نجله ياسين بالضرب بسبب أخذ الطفل منه مبلغ ألف ومائتي جنيه من إجمالي ألف و800 جنيه من بنطاله خلسة دون علمه وصرف المبلغ على متطلباته وأهوائه الطفولية.

وتبين أنه في الساعات الأولى من معاتبته لنجله أنكر ارتكابه الواقعة فوجه له عدة صفعات تجاه وجهه البريء نتج عن إحداها ارتطام وجهه في أثاث غرفة النوم ونتج عنها إصابته بجرح طعني بفروة الرأس من الأمام وأعقب ذلك استمرار تعديه عليه بكابل توصيل الكهرباء ذو فيشة ثلاثية.

وأشارت إلى أنه في الصباح تركه من مغادرة المنزل وإبقائه رفقة شقيه حتى يتمكن من مزاولة حرفته، فكبله في غرفة المعيشة في مقعد وإبقائه على هذا الوضع لمدة سبع ساعات متصلة دون حركة وعندما عاد وقام بتحريره ظهرت عليه حالة الإعياء الشديدة فحاول إفاقته فلم يتمكن فاصطحبه إلى مستشفى بولاق الدكرورلاسعافه إلا أنه فارق الحياة.

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