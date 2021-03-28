ندوة تكريم سمير صبري في الأقصر للسينما الأفريقية (صور)

بدأت ظهر اليوم ندوة خاصة للفنان سمير صبري، الذي يكرمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة، وذلك بحضور عدد كبير من الفنانين، من بينهم الفنان محمود حميدة، والمخرج مجدي أحمد علي.وتحدث سمير صبري خلال ساعة ونصف عن ذكرياته مع السينما، وعن تكريمه من المهرجان بينما كشف عن كواليس لقاءاته بالزعيم عادل إمام خلال الندوة التي أقيمت في فندق إقامته بالمحافظة.وعقب انتهاء ندوة الفنان سمير صبري بدأت ندوة الفنانة نادية الجندي، والتي تقام حاليا في نفس القاعة، بينما أدار الندوة الخاصة بالفنان سمير صبري، الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر.