معاينة حريق شقة ببرج على كورنيش المعادي: تفحمت بالكامل
الأحد 28/مارس/2021 - 12:29 م
نجلاء رفاعيطباعة
كشفت معاينة نيابة المعادي الجزئية، اليوم الأحد، لموقع حريق شب في أحد أبراج المعادي على كورنيش المعادي بالقرب من المحكمة الدستورية، بأن العقار يتكون من 17 طابقا بينهما تجاري وسكني.
وتبين أن الحريق شب في شقة سكنية، وزاد اشتعال النيران أن أرضيات الشقة المصنوعة بالكامل من الباركية، ما يزيد من صعوبة إطفاء النيران، فأتت النيران على محتويات الشقة والتهامها بالكامل وتفحمها.
وأمرت النيابة بطلب تحريات المباحث، واستدعاء مالك البرج السكني لسماع أقواله في الواقعة، وندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق، وإعداد تقرير حول أسباب والخسائر الناجمة عنه.
زنشب حريق صباح اليوم الأحد، بأحد أبراج "المعادي ستار" على كورنيش المعادي بالقرب من المحكمة الدستورية العليا، وتوجهت 4 سيارات من الحماية المدنية وقوات الشرطة وسيارة إسعاف، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
وتبين أن الحريق شب في شقة سكنية، وزاد اشتعال النيران أن أرضيات الشقة المصنوعة بالكامل من الباركية، ما يزيد من صعوبة إطفاء النيران، فأتت النيران على محتويات الشقة والتهامها بالكامل وتفحمها.
وأمرت النيابة بطلب تحريات المباحث، واستدعاء مالك البرج السكني لسماع أقواله في الواقعة، وندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق، وإعداد تقرير حول أسباب والخسائر الناجمة عنه.
زنشب حريق صباح اليوم الأحد، بأحد أبراج "المعادي ستار" على كورنيش المعادي بالقرب من المحكمة الدستورية العليا، وتوجهت 4 سيارات من الحماية المدنية وقوات الشرطة وسيارة إسعاف، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.