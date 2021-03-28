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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

معاينة حريق شقة ببرج على كورنيش المعادي: تفحمت بالكامل

الأحد 28/مارس/2021 - 12:29 م
حريق شقة المعادي
حريق شقة المعادي
نجلاء رفاعي
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كشفت معاينة نيابة المعادي الجزئية، اليوم الأحد، لموقع حريق شب في أحد أبراج المعادي على كورنيش المعادي بالقرب من المحكمة الدستورية، بأن العقار يتكون من 17 طابقا بينهما تجاري وسكني.

وتبين أن الحريق شب في شقة سكنية، وزاد اشتعال النيران أن أرضيات الشقة المصنوعة بالكامل من الباركية، ما يزيد من صعوبة إطفاء النيران، فأتت النيران على محتويات الشقة والتهامها بالكامل وتفحمها.

وأمرت النيابة بطلب تحريات المباحث، واستدعاء مالك البرج السكني لسماع أقواله في الواقعة، وندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق، وإعداد تقرير حول أسباب والخسائر الناجمة عنه.

زنشب حريق صباح اليوم الأحد، بأحد أبراج "المعادي ستار" على كورنيش المعادي بالقرب من المحكمة الدستورية العليا، وتوجهت 4 سيارات من الحماية المدنية وقوات الشرطة وسيارة إسعاف، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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