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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أشعلت النار في نفسها واتهمت زوجها: «كبيت الجاز فرمى عليا كبريت»

الأحد 28/مارس/2021 - 12:26 م
سيدة أشعلت النيران
سيدة أشعلت النيران في نفسها
نجلاء رفاعي
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استمعت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، إلى أقوال سيدة أشعلت النيران في نفسها بسبب خلافات زوجية مع زجها.

وقالت المجني عليها إنها على خلافات كبيرة مع زوجها "ح. ج"، 38 سنة، ويوم الواقعة أرادت ترك المنزل، ولكنه رفض ومنعها فهددته بالانتحار وإشعال النيران في نفسها فلم يمتثل، ولكنها عقب ذلك سكبت كمية من الجاز على ملابسها ولكنها تفاجأت به يشعل الكبريت ويلقيه عليها.

وردت إشارة للعقيد محمود حجازي، مفتش مباحث قسم شرطة حلوان، من المستشفي العام، مفادها استقبال "نجوي مختار"، 26 سنة، ربة منزل، مصابة بحروق من الدرجة الثالثة في أنحاء متفرقة من جسدها وحالتها مستقرة.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع والد الضحية وبمناقشته أقر بأنه ذهب لأخذ ابنته من شقة زوجها بسبب خلافات بينهما للإقامة لديه لحين حل الخلافات، وفور رجوعه لمنزله بصحبة ابنته قامت بمغافلته وسكبت كمية من الجاز على جسدها وأضرمت به النار.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق.

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