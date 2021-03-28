رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المرصد: اعتقال العشرات من أسر داعش في مخيم الهول شمال سوريا

الأحد 28/مارس/2021 - 11:58 ص
اعتقال العشرات
اعتقال العشرات
منار أحمد
طباعة
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اعتقال العشرات من أسر تنظيم داعش الإرهابي في مخيم الهول شمال سوريا.

عاد مخيم "الهول" الواقع في ريف محافظة الحسكة السورية، إلى الواجهة مجددًا، فبينما يتناساه العالم، تتراكم الجثث، ويرتفع عداد القتلى.

ففي أخطر مخيمات العالم، الذي يوصف بأنه "قنبلة موقوتة"، تنتشر الفوضى والانفلات الأمني بصورة كبيرة داخله.

وفي جديد هذه التطورات، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد بأن "قوات مشتركة من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة وقوى الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب وHAT، بدأت فجر اليوم بحملة أمنية كبيرة ضمن مخيم الهول الواقع أقصى جنوب شرقي الحسكة، ضد أذرع تنظيم "داعش"، التي تعيث فسادًا في المخيم، من حيث الفلتان الأمني الكبير وتنفيذ خلايا التنظيم لاغتيالات وجرائم قتل كبيرة هناك".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

أسماء مسلسلات رمضان 2021 وقنوات العرض

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

العثور على أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار


الصور

image description

وفاة زوجة محافظ أسيوط بكورونا

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

حظر تناول الطعام بأماكن التجمعات فى كوريا الجنوبية

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

دراسة: 40% من المدن الرئيسية في اليابان لم تحدد موعدًا للتطعيم بلقاح كورونا

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

هؤلاء تمردوا على الأدب.. من رامبو لـ سيد قطب

نهضة مصر تدعم مشروع «نداء» لتأمين جودة تعليم وتأهيل الأطفال ضعاف السمع

أفلام ثاني أيام عروض مهرجان الأقصر

افتتاح معرض «النحت وسنينه» للفنان محمد عبلة.. الجمعة