المرصد: اعتقال العشرات من أسر داعش في مخيم الهول شمال سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اعتقال العشرات من أسر تنظيم داعش الإرهابي في مخيم الهول شمال سوريا.عاد مخيم "الهول" الواقع في ريف محافظة الحسكة السورية، إلى الواجهة مجددًا، فبينما يتناساه العالم، تتراكم الجثث، ويرتفع عداد القتلى.ففي أخطر مخيمات العالم، الذي يوصف بأنه "قنبلة موقوتة"، تنتشر الفوضى والانفلات الأمني بصورة كبيرة داخله.وفي جديد هذه التطورات، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد بأن "قوات مشتركة من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة وقوى الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب وHAT، بدأت فجر اليوم بحملة أمنية كبيرة ضمن مخيم الهول الواقع أقصى جنوب شرقي الحسكة، ضد أذرع تنظيم "داعش"، التي تعيث فسادًا في المخيم، من حيث الفلتان الأمني الكبير وتنفيذ خلايا التنظيم لاغتيالات وجرائم قتل كبيرة هناك".