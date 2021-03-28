البرهان: الشعب السوداني أمة واحدة همها السلام

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، أهمية تحقيق السلام في البلاد.وقال البرهان، خلال مراسم التوقيع على إعلان مبادئ بين الحكومة والحركة الشعبية شمال، برئاسة عبد العزيز الحلو: "سنقاتل من أجل تحقيق وحماية هذا السلام".وأوضح البرهان أن هذا التوقيع هو بداية حقيقة إلى التغيير الذي سيقود إلى سلام يصنع بلادا للجميع، مؤكدا أن الشعب السوداني أمة واحدة وهمه واحد هو السلام.من جانبه، شكر الحلو البرهان على موقفه الذي وصفه بالشجاع، بعد التوقيع على هذا الإعلان.جاء هذا الاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات عقدت خلال الشهر الجاري تحت رعاية رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت.واتفق البرهان والحلو على توطيد سيادة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه، كما أقر الطرفان بالتنوع العرقي والديني والثقافي لسكان البلاد، وفقا لنص إعلان المبادئ.كما نصت مسودة الاتفاق بحسب ما نقلت وسائل إعلام سودانية على حياد الدولة في الشؤون الدينية ودمج مقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان في الجيش السوداني بنهاية الفترة الانتقالية.يذكر أنه من المنتظر أن تستأنف المفاوضات خلال الفترة المقبلة في جوبا للوصول لاتفاق سلام شامل.