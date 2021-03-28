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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس النواب: سنمارس دورنا الرقابي تجاه حادث سوهاج عقب تحقيقات النيابة

الأحد 28/مارس/2021 - 11:42 ص
حنفي جبالي
حنفي جبالي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس ولجانه النوعية، وخصوصا لجنة النقل والمواصلات، يتابع تطورات حادث اصطدام قطاري سوهاج لحظة بلحظة، وما تسفر عنه التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، مؤكدا قيام المجلس بدوره الرقابي بعد إعلان نتائجها، مستخدما كافة وسائل الرقابة البرلمانية.

وقال جبالي، في بداية أعمال الجلسة العامة للبرلمان، إن المجلس تلقى بمزيد من الحزن والأسى نبأ الحادث الأليم الذي وقع في محافظة سوهاج إثر اصطدام قطارين والذي نتج عنه وفاة وإصابة العشرات من المواطنين.

وأوضح أن جميع أجهزة الدولة المعنية، سارعت لمتابعة الحادث وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه بتشكيل لجنة لمنابعة الحادث والوقوف على أسبابه.

وأوضح أنهالرئيس السيسي وجه أيضا بسرعة صرف التعويضات لأهالي الضحايا وللمصابين وتوفير الرعاية الصحية للمصابين، وصرف معاش ثابت لهم.

وقال رئيس البرلمان: "أظهر الحادث مدى التلاحم بين جموع الشعب المصري، والمعدن الأصيل لأهالي الصعيد، حيث تسابق الجميع في مشهد مهيب للتبرع بالدماء لإنقاذ المصابين، ليؤكد هذا المشهد أن أهل مصر في رباط إلى يوم الدين".

وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، بخالص العزاء لجميع أسر الضحايا، داعيا المولى أن يلهمهم الصبر والسلوان.

فيما وقف مجلس النواب، دقيقة حداد ترحما على أرواح الشهداء.

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