ارتفاع ضحايا انهيار عقار جسر السويس لـ23 بعد انتشال 5 جثث جديدة

ارتفع عدد المتوفين في انهيار عقار جسر السويس لـ23 بعد انتشال 5 جثث جديدة، فيما بلغ عدد المصابين 25 مصابا.وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بالتحقيق العاجل في حادث انهيار عقار بجسر السويس، فيما يكافح رجال الإنقاذ البري لانتشال المفقودين أسفل عقار جسر السويس المنهار بمنطقة السلام.وقال مصدر أمني إن رجال الحماية المدنية استطاعوا انتشال عدد من الضحايا أحياء من أسفل الركام، ويقوم رجال الإنقاذ بالتعامل بحذر مع ما تبقى من الأنقاض خشية وجود أحياء بالأسفل.وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها انهيار عقار سكني مأهول بالسكان، بشارع عمر بن الخطاب، بمنطقة جسر السويس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني لمحل وقوع الحادث، وجارٍ فحص البلاغ.