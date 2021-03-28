ارتفاع ضحايا انهيار عقار جسر السويس لـ23 بعد انتشال 5 جثث جديدة
الأحد 28/مارس/2021 - 11:46 ص
هدير مصطفيطباعة
ارتفع عدد المتوفين في انهيار عقار جسر السويس لـ23 بعد انتشال 5 جثث جديدة، فيما بلغ عدد المصابين 25 مصابا.
وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بالتحقيق العاجل في حادث انهيار عقار بجسر السويس، فيما يكافح رجال الإنقاذ البري لانتشال المفقودين أسفل عقار جسر السويس المنهار بمنطقة السلام.
وقال مصدر أمني إن رجال الحماية المدنية استطاعوا انتشال عدد من الضحايا أحياء من أسفل الركام، ويقوم رجال الإنقاذ بالتعامل بحذر مع ما تبقى من الأنقاض خشية وجود أحياء بالأسفل.
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها انهيار عقار سكني مأهول بالسكان، بشارع عمر بن الخطاب، بمنطقة جسر السويس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني لمحل وقوع الحادث، وجارٍ فحص البلاغ.
وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بالتحقيق العاجل في حادث انهيار عقار بجسر السويس، فيما يكافح رجال الإنقاذ البري لانتشال المفقودين أسفل عقار جسر السويس المنهار بمنطقة السلام.
وقال مصدر أمني إن رجال الحماية المدنية استطاعوا انتشال عدد من الضحايا أحياء من أسفل الركام، ويقوم رجال الإنقاذ بالتعامل بحذر مع ما تبقى من الأنقاض خشية وجود أحياء بالأسفل.
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها انهيار عقار سكني مأهول بالسكان، بشارع عمر بن الخطاب، بمنطقة جسر السويس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني لمحل وقوع الحادث، وجارٍ فحص البلاغ.