ضبط 178 سلاحا ناريا و78 كيلو مخدرات في حملات أمنية

وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية مكبرة، أسفرت عن ضبط 178 قطعة سلاح ناري، بحوزة 147 متهم، بينها 14 بندقية آلية، و33 بندقية خرطوش.وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، عن تنفيذ 78728 حكما قضائيا متنوع، بإجمالي 6698 محكوم عليهم، بينهم 337 حكم جناية، و23432 حكم حبس جزئى، و4679 حكم حبس مستأنف.وأثمرت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية عن ضبط تشكيل، ضم 3 متهمين، ارتكبوا حادثين متنوعين، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 283 قضية مخدرات، بإجمالي 300 متهم، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت (33.502 كيلو)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (31.819 كيلو)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (13.150 كيلو).