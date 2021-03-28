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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط نباش حاول سرقة صندوق قمامة بالإسكندرية

الأحد 28/مارس/2021 - 10:52 ص
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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نجح ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة غرب الإسكندرية، من إلقاء القبض أحد النباشين أثناء قيامه بسرقة حاوية تستخدم لجمع القمامة تابعة لشركة نهضة مصر والمنوط بها أعمال النظافة العامة والمتكاملة بالمحافظة وإخفائها داخل شوال كبير وتحميلها على تروسيكل، واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد أنه أثناء سير قوة من مباحث القسم، برئاسة المقدم أحمد عيسي، لمتابعة الحالة الأمنية تم مشاهدة أحد النباشين أثناء قيامه بمحاولة وضع صندوق "حاوية" خاصة بجمع القمامة تابعة لشركة النظافة داخل شوال كبير يستخدم في جمع الخردة وتحميل علي تروسيكل أثناء تواجده بمنطقة المكس بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

من جانبه قال المحامي أحمد شحاتة، مدير المركز الإعلامي بالشركة، إنه تم تحرير المحضر رقم 9477 لسنه 2021 اداري الدخيلة، بالواقعة جاري عرض المتهم علي النيابه العامه لإتخاذ شئونها حيال هذه الواقعة.

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