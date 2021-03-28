توقيع اتفاق مبادئ بين السلطات السودانية والحركة الشعبية -شمال

اتفق رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال عبد العزيز الحلو على فصل الدين عن الدولة وتكوين جيش واحد في نهاية الفترة الانتقالية.ومن المنتظر أن يوقع البرهان والحلو على إعلان مبادئ اليوم الأحد في جوبا، يمهد لاستئناف المفاوضات العالقة.ويأتي الاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات عقدت خلال الشهر الجاري تحت رعاية رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت.ووفقا لموقع "سودان تريبيون"، تنص مسودة نهائية على "حياد" الدولة في الشؤون الدينية ودمج مقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان في الجيش السوداني بنهاية الفترة الانتقالية، استجابة لاعتراض المكون العسكري على طلب الحركة الإبقاء على الجيش الشعبي بعد الفترة الانتقالية.ووفقا لنص إعلان المبادئ، اتفق البرهان والحلو على توطيد سيادة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه. كما أقر الطرفان بالتنوع العرقي والديني والثقافي لسكان البلاد.