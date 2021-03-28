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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

منظومة إلكترونية لمساعدة المكفوفين على السير في الشوارع بدون مساعدة

الأحد 28/مارس/2021 - 09:57 ص
مساعدة المكفوفين
مساعدة المكفوفين
وكالات
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توصلت اليابان منذ فترة إلى استراتيجية لمساعدة المكفوفين على السير في الشوارع بدون مساعدة عن طريق تثبيت بلاطات بارزة على الأرصفة يسترشد بها المكفوف عن طريق ملامستها بالعصا أو بأقدامه لمعرفة طريقة، وسرعان ما طبقت العديد من دول العالم هذه الفكرة بغرض مساعدة المكفوفين على السير على الارصفة والوصول إلى وجهتهم دون الحاجة إلى طلب المساعدة.

ومع تطور التكنولوجيا، تركزت الجهود على تطوير منظومة إلكترونية تعتمد على التصوير الرقمي لمساعدة المكفوفين على السير بمفردهم على الأرصفة عن طريق تعقب هذه البلاطات البارزة بصورة رقمية وتحذير المكفوف في حالة جود أي عقبة تعترض طريقه أثناء السير.

ويقول الباحث تشينتاكا بريماشاندرا من معهد شيباورا للتكنولوجيا في اليابان إن هذه التقنية تواجه كثيرا من التحديات مثل التغير الذي يطرأ على ألوان البلاطات بمرور الوقت أو تغير درجاتها اللونية باختلاف درجات الإضاءة، مما يجعل من الصعب على الكاميرات الرقمية رصدها وتحديد أماكنها، كما أن العديد من البلدان تستخدم درجات تلوين مختلفة لهذه البلاطات، مما يزيد من صعوبة تحديدها بواسطة الكاميرات المتخصصة.

ولعلاج هذه المشكلة، ابتكر البروفيسير بريماشاندرا وفريقه البحثي معادلة خوارزمية لمعالجة الصور التي يتم التقاطها بواسطة الكاميرات، من أجل رفع قدرة هذه الكاميرات في تحديد أماكن البلاطات بدقة أعلى.

وتتكون هذه المنظومة من كاميرا ذات عدسات متخصصة تثبت على صدر المكفوف وتتصل بكمبيوتر صغير الحجم في حجم البطاقة الائتمانية.

ويقوم الكمبيوتر بمعالجة الصور التي تلتقط بواسطة الكاميرا، لمساعدة المكفوف على تعقب البلاطات الملونة ثم إصدار تحذير صوتي من خلال سماعة تثبت في الأذن لتنبيه المستخدم لوجود عقبة تعترض طريقه.

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