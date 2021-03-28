رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس مصلحة الضرائب: جولات في 4 محافظات لتوعية الممولين

الأحد 28/مارس/2021 - 09:44 ص
رضا عبد القادر
رضا عبد القادر
راندا التوني
طباعة
- المصلحة تستجيب على الفور لكافة مطالب مؤسسات المجتمع المدني والخاصة بتوفير فرق للدعم الفني وتوفير منافذ لتلقي الاقرارات الإلكترونية

- المصلحة استجابت لطلب نقابة المهن التمثيلية بتخصيص شباك داخل قاعة الخزانة العامة لتقديم أعضاء النقابة لإقراراتهم الضريبية من خلاله.

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لن يتم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للممولين من الأشخاص الطبيعيين، والتي تنتهي في 31 مارس الجاري، مطالبا الممولين من الأشخاص الطبيعيين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري.

وأوضح "عبد القادر" استمرار المصلحة فى تقديم الدعم الفنى المجانى للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا من خلال حملة السيارات المتنقلة التي تجوب المحافظات لتقديم التوعية اللازمة لهم، وقد قامت السيارات بعمل جولات ميدانية في كل من محافظة أسيوط، والمنيا، والقليوبية، ومحافظة بورسعيد، لافتًا إلى أن المصلحة تستجيب على الفور لكافة مطالب مؤسسات المجتمع المدني والخاصة بتوفير فرق للدعم الفني وتوفير منافذ لتلقي الإقرارات الإلكترونية للتيسير على الممولين والوصول إليهم في أماكنهم.

وأكد "عبد القادر" أن المصلحة استجابت لطلب نقابة المهن التمثيلية بتخصيص شباك داخل قاعة الخزانة العامة لتقديم أعضاء النقابة لإقراراتهم الضريبية من خلاله، كما تم توفير فريق للدعم الفنى يتواجد داخل مقر النقابة، مضيفًا أن النقابة الفرعية للمحامين بمحافظة المنيا، كانت قد طالبت المصلحة بتوفير الدعم الفنى لأعضاء النقابة لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وقامت المصلحة على الفور بالاستجابة لهذا الطلب وقامت بتوفير فريق للدعم الفنى بمقر النقابة الفرعية.

وأشار رئيس المصلحة إلى أنه قد تم التنسيق مع جمعية تنمية المجتمع بمحافظة أسيوط، والتى تقدم خدمات مجتمعية تطوعية، بأن يتم تقديم الدعم الفنى لمساعدة الممولين على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا بجميع مراكز المحافظة.

وأوضح "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه يُمكن للممولين طرح استفساراتهم عبر الخط الساخن: «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني «[email protected]»، وسيتولى العاملون بمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب الرد الفوري على كافة الأسئلة خاصة الأفراد، والسعى الجاد لتذليل أى عقبات؛ بما يُسهم فى تحفيزهم على تقديم إقراراتهم إلكترونيًا.

وبالنسبة لجولة السيارات المتنقلة بمحافظة القليوبية قال رئيس المصلحة، أن أغلب الممولين الذين تم تقديم الدعم الفنى لهم، كانوا من المطالبين بتقديم إقرار الواقع الموروث، والذى يتطلب تقديم إقرار ضريبى إلكترونى لكل ممول من الورثة، واستمرت هذه الجولة لساعات متأخرة من الليل، وذلك لتقديم الدعم افنى لكل من توجه إلى السيارات المتنقلة طلبًا لتقديم الدعم.

وبالنسبة لجولة محافظة بورسعيد، قالت سناء عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي، إن السيارات المتنقلة قامت بالتواجد أمام مأموريات محافظة بورسعيد، وأمام منافذ الحاسب الآلي، ومركز التدريب الضريبى بالمحافظة، إضافة إلى تنقلها بالميادين والشوارع المختلفة بالمحافظة.

وقالت رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي، إنه يتم تحديد خط سير لهذه السيارات المتنقلة بكل محافظة، ويتم الإعلان عن أماكن ومواعيد تواجدها من خلال صفحة الفيسبوك الرسمية للمصلحة، وهذا بالإضافة إلى أن هذه السيارات تجوب شوارع وميادين كل محافظة للوصول إلى الممولين بأماكنهم.

وطالبت رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي جميع الممولين بضرورة التحقق من هوية أعضاء حملة السيارات المتنقلة، وأنهم تابعين لمصلحة الضرائب المصرية ويحملون الكارنيهات التي تثبت ذلك، وأن السيارة الموجودة معهم عليها شعار الحملة ومصلحة الضرائب المصرية.

موضوعات متعلقة

«النيابة»: السرعة الزائدة السبب في انقلاب سيارة بمدينة نصر

الباز عن كامل الوزير: انحاز لمن يعمل حتى لو هناك أخطأء

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

تحرك 5 درجات.. تفاصيل جديدة في سحب السفينة الجانحة بقناة السويس


الصور

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم الأحد 28-3-2021 فى مصر

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

انقطاع كامل للكهرباء في البرتغال

ارتفاع معدل حدوث العدوى بكورونا فى ألمانيا

اجتماع لمكافحة الأمراض غير المعدية والصحة العقلية 27 أبريل

دراسة تكشف العامل المسبب لوفاة النساء مبكرا

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

أفلام ثاني أيام عروض مهرجان الأقصر

افتتاح معرض «النحت وسنينه» للفنان محمد عبلة.. الجمعة

أمسية لثلاث شاعرات ببيت الشعر فى الأقصر

احتفالية للإنشاد الدينى بقبة الغورى.. الليلة