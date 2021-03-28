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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في «داعش أكتوبر»

الأحد 28/مارس/2021 - 09:05 ص
محاكمة المتهمين
محاكمة المتهمين
عادل عبد العال
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تستكمل الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشرينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، اليوم الأحد، محاكمة 5 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش أكتوبر" الإرهابية.

وجاء فى أمر أنه فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

ووجه للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهم السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحق وتعليم الفنون الحربية وسيلة لتحقيق أغراضها ف ارتكاب جرائم إرهابية التحق بجماعة داعش بدولة سوريا.

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