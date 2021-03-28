2537 إصابة جديدة و49 وفاة بكورونا في بلغاريا

سجلت بلغاريا 2537 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 327 ألفا و770 حالة.وذكرت وزارة الصحة البلغارية - فى بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أن هذه الأرقام جاءت نتيجة إجراء 11 ألفا و931 فصحا، وأضافت أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 49 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي ليصل تراكمي الوفيات إلى 12 ألفا و650 شخصا.ووفقا لأحدث البيانات، تماثل 1453 شخصا للشفاء، ووصل إجمالي المتعافين إلى 246 ألفا و743 شخصا.وأفادت الوزارة بأن عدد الحالات التي تحتاج إلى تلقي العلاج بالمستشفيات بلغ 9 آلاف و674 شخصا من بينهم 769 بوحدات العناية المركزة.