اليوم.. محاكمة متهم في «أحداث عنف الظاهر»

تستكمل محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف الظاهر"،تعقد الجلسة برئاسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة وأمانة أشرف صلاحكانت النيابة وجهت للمتهم تهم الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.