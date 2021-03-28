حظك اليوم.. برج الجدى الأحد 28 مارس 2021

قدمت خبيرة الابراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لمواليد برج الجدي على النحو التالي:مهنيًا: لن تتعرض وظيفتك ومصالحك للأخطار، ويجب أن تخلص نفسك من المساءلة عن بعض ماضيك.عاطفيًا: هذا اليوم مهم جدًا وقد يحمل إليك نجاحًا باهرًا شرط التعامل مع الشريك بهدوء وحكمة.صحيًا: لا تفرط في ساعات العمل الإضافيةحتى لا تصاب بالإرهاق والتراجع صحيًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.