«تنشيط السياحة» تدرس مقترحات برنامج الطيران المباشر الجديد

كشف المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنه يتم حاليًا دراسة المقترحات المقرر تنفيذها ببرنامج تحفيز الطيران العارض- المباشر - الجديد، لافتًا إلى أن البرنامج المعمول به حاليا سينتهى خلال أبريل المقبل.وأضاف يوسف، فى تصريحات خاصة ل"الدستور"، أن البرنامج ليس مسؤولية وزارة السياحة والآثار وحدها، ولكن تتعاون فية وزارة الطيران المدنى، وقد تم وضع عدد من المقترحات الخاصة بإعداد الطائرات إلى المقاصد السياحة ونسبة امتلاء الطائرات والدعم المقدم للتحفيز، وهناك لجنة مشكلة برئاسة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لتطوير البرنامج للاستفادة بالشكل الأمثل منه، ومازال الأمر فى إطار المناقشة ولم يتم حتى الآن الموافقة على الشكل النهائى للبرنامج.يشار إلى أن برامج تحفيز الطيران العارض أحد آليات الترويج لزيادة الحركة السياحية إلى المقاصد السياحية المختلفة.