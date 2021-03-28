12 معلومة عن امتحانات الثانوية العامة 2021

وأهم تفاصيل إجراء امتحانات الثانوية العامة كالتالي:



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تراجع عما تم إعلانه من قبل بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة 2021، مشيرا إلى أنه لا صحة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة ورقيًا خلال العام الدراسي الحالي 20202021.وأوضحت، أنه سيتم إجراء امتحانات طلاب الشهادة الثانوية العامة إلكترونيًا على التابلت، بلجان في المدارس.1- سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 الدور الأول في يوليو والدور الثاني أغسطس القادم.2- امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون إلكترونية على التابلت بالمدارس وفقا لاسئلة النظام الجديد.3- ستكون امتحانات الثانوية العامة 2021 بنظام الكتاب المفتوح.4- نظام الأسئلة تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.5_ وضع أسئلة الامتحانات عن طريق بنوك الأسئلة المركزية والتي تُعد من قبل أساتذة من المركز القومي للامتحانات والتقييم.6- سيؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 الامتحان في كل مادة على حدة وليس امتحان مجمع.7 - إجراء 3 اختبارات تجريبية لطلاب 3 ثانوي في شهر إبريل ومايو ويونيو من داخل المدارس.8 - وضع 3 بدائل حتى يتمكن كل طالب من أداء الامتحان بسهولة ويسر.9_ وضع ضوابط لمنع الغش في منظومة الامتحانات الإلكترونية مع منع اللجوء إلى الإنترنت من خلال التابلت أثناء الامتحان لعدم الغش أو التسريب.10- تطبيق قانون مكافحة الغش الجديد للتعامل مع أي محاولات للغش بشكل حازم12- تصحيح إلكتروني لإجابات امتحانات الثانوية دون تدخل أي عنصر بشري.