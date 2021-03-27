التنظيم والإدارة: تصعيد 118 قيادة جديدة في 29 جهة حكومية خلال شهر

اعتمد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حركة جديدة لتصعيد قيادات حكومية خلال شهر فبراير الماضي شملت 118 وظيفة قيادية على مستوى 29 جهة إدارية بالجهاز الإداري للدولة، من خلال دراسة الإعلان عن الوظائف القيادية ببوابة الوظائف الحكومية.وأوضح التنظيم والإدارة وفقًا لتقرير حصلت عليه «الدستور» أن العدد الأكبر من الوظائف القيادية تركز بالهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بعدد 57 وظيفة، يليها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بعدد 22 وظيفة، الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعدد 6 وظائف، الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان بعدد 5 وظائف، ديوان عام محافظة كفر الشيخ 4 وظائف.ومن ناحية أخرى، انتهى الجهاز من دراسة إعلانات عن وظائف شاغرة ومطلوبة لما يقارب 80 كادر خاص، ما بين 56 كادر بجامعة الأقصر «كلية الطب»، 17 كادر خاص جامعة جنوب الوادى «كلية الصيدلة».