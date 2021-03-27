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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أبرز 8 معلومات عن التقرير الطوعي الوطني للتنمية المستدامة 2021

السبت 27/مارس/2021 - 10:49 م
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
أميرة ممدوح
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تعقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية سلسلة من الاجتماعات لإعداد التقرير الطوعي الوطني الثالث الذي تشاركه مصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2021 خلال ثلاث أشهر، حيث تناقش الجلسات خطة العمل والخطوات المستقبلية ومتابعة البيانات والمبادرات المطلوبة من الوزارات والجهات.

وترصد «الدستور» خلال السطور الآتية عدد من المعلومات بشأن تقرير مصر الطوعي الوطني بشأن أهداف التنمية المستدامة 2030 المزمع عرضه على المنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو المقبل 2021، وتتمثل فيما يلي:

يعد التقرير الطوعي الوطني هو الثالث لمصر حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بعد أول تقرير عام 2018.
ويطرح التقرير الطوعي في يوليو المقبل ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى.
يتم إعداد التقرير بشكل دوري وفقًا لنهج تشاركي، بالتعاون مع المنظمات الدولية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
يركز التقرير على ما تم تحقيقه من الأهداف والمؤشرات الأممية للتنمية المستدامة.
سيتم تضمين التقرير لأول مرة التحديات المرتبطة بجائحة كورونا.
احتساب المؤشرات والإنجاز المتحقق في الأهداف والمؤشرات ووضع مصر بها مقارنةً بغيرها من الدول.
إعداد نموذج متضمن الأهداف الأممية للتنمية المستدامة التي تتناسب مع طبيعة عمل كل جهة لمعرفة المبادرات المنفذة على أرض الواقع والإنجازات والنتائج.
تشكيل فرق عمل من المتخصصين كلًا في مجاله تحت مظلة وزارة التخطيط لصياغة التقرير الطوعي 2021.

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