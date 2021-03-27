«فيكتوريا بيكهام» تتألق بفستان من أحدث أزياء مجموعاتها الجديدة

شاركت النجمة ومصممة الأزياء، فيكتوريا بيكهام، أحدث إطلالة لها، مع جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، حيث حازت على إعجاب الالآف من المتابعين.واختارت فيكتوريا، ارتداء فستان أسود اللون، من مجموعتها الجديدة للأزياء VBSS21، بأكمام طويلة، ذو فتحة واسعة، عند منطقة الصدر، وأخرى عن منطقة البطن، بأكمام طويلة، وجعلت شعرها الأشقر منسدلا على أكتافها، ليناسب إطلالتها.وعلقت فيكتوريا على إطلالتها هذه، قائلة: "أنا أحب الفستان المريح من VBSS21 بقدر ما هو جذاب" مشيرة إلى أن الفتحات فى الفستان منحته الأناقة اللازمة.وفيكتوريا بيكهام، هي مغنية وسيدة أعمال ومصممة وعارضة أزياء بريطانية، اشتهرت بأغانيها في التسعينات مع فرقة البوب Spice Girls، ثم اتجهت لعالم تصميم الأزياء، وصنفت من بين أقوى 100 امرأة في المملكة المتحدة، وهى أيضا زوجة لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، ولديهما الأبناء هاربر اصغرهم، وروميو، وكروز، الذين يحرصون علي دعم والدتهم فيكتوريا بيكهام، فى جميع عروضها التى تقدمها فى عالم الموضة والأزياء.ونستعرض فى الصور التالية أحدث إطلالة لمصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام.