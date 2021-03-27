النويهي يكشف عن ملامح برنامجه الانتخابي لعضوية «الصحفيين»

قال هيثم النويهي، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، إن برنامجه الانتخابي يتضمن إنشاء عيادات داخل النقابة للصحفيين وأسرهم تتضمن نخبة من أبرز الاستشاريين، وفرعًا لأشهر معامل التحاليل، ومركزا للأشعة.أضاف النويهي، في تصريحات السبت، أنه حصل على موافقة نهائية من سلسلة صيدليات شهيرة لافتتاح فرع لها داخل النقابة بخصم يصل لنحو 50% للزملاء الصحفيين وأسرهم، على أن يكون الخصم بهذه النسبة للمشتركين في مشروع العلاج.أشار هيثم إلى أن مشروع العلاج يتضمن غير المشتركين ولهم الحق في الحصول على الدواء بنسبة خصم 25%، إضافة إلى التعاقد مع عدد من المستشفيات الخاصة لاستقبال الحالات الطارئة، والعمليات الجراحية.وشدد الصحفي بأخبار اليوم على ضرورة مشاركة أعضاء الجمعية العمومية فى انتخابات التجديد النصفي للنقابة المقرر عقدها الجمعة المقبل، مؤكدًا أن حضور الصحفيين فى هذا اليوم وتواجدهم أمر ضروري لاختيار الكوادر القادرة على تقديم خدمات لهم.