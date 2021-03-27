«انتشال 7 جثث لأسرة واحدة».. ارتفاع عدد ضحايا انهيار عقار جسر السويس لـ18

ونجا بأعجوبة.



وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث انهيار عقار بجسر السويس.

ارتفع عدد ضحايا انهيار عقار جسر السويس لـ18 بعد انتشال 7 جثث جديدة لأسرة واحدة.وكثفت قوات الحماية المدنية جهودها لانتشال أمين شرطة بالمعاش و4 من أفراد أسرته انهار عليهم عقار جسر السويس.وقال أحد شهود العيان، إن أمين الشرطة المتوفي كان يعمل بقسم شرطة الشرابية وحاليا بالمعاش، وكان يقطن بالعقار رفقة زوجته وابنتيه وشقيقته وانهار عليهم العقار.وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها للبحث عن شقيقين مهندسين آخرين قال عمهم إنهما مفقودين في حادث انهيار عقار جسر السويس المنهار.وانتشلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة جثة سيدة تحتضن طفلها الرضيع وعمره عامان