رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«انتشال 7 جثث لأسرة واحدة».. ارتفاع عدد ضحايا انهيار عقار جسر السويس لـ18

السبت 27/مارس/2021 - 08:18 م
عقار جسر السويس
عقار جسر السويس
هدير مصطفي
طباعة
ارتفع عدد ضحايا انهيار عقار جسر السويس لـ18 بعد انتشال 7 جثث جديدة لأسرة واحدة.

وكثفت قوات الحماية المدنية جهودها لانتشال أمين شرطة بالمعاش و4 من أفراد أسرته انهار عليهم عقار جسر السويس.

وقال أحد شهود العيان، إن أمين الشرطة المتوفي كان يعمل بقسم شرطة الشرابية وحاليا بالمعاش، وكان يقطن بالعقار رفقة زوجته وابنتيه وشقيقته وانهار عليهم العقار.

وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها للبحث عن شقيقين مهندسين آخرين قال عمهم إنهما مفقودين في حادث انهيار عقار جسر السويس المنهار.

وانتشلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة جثة سيدة تحتضن طفلها الرضيع وعمره عامان ونجا بأعجوبة. 

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث انهيار عقار بجسر السويس.

موضوعات متعلقة

حريق هائل بجوار محطة السكك الحديدية فى الزقازيق (صور)

حفلة تعذيب لـ«بودي جارد» قبل قتله بالتجمع.. والنيابة تأمر بتفريغ الكاميرات

حقيقة تهرب رمضان صبحى من المنتخب أمام كينيا وادعاء الإصابة

«انتشال 7 جثث لأسرة واحدة».. ارتفاع عدد ضحايا انهيار عقار جسر السويس لـ18


الصور

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى لمشاريع مبادرة «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

تحطم ميكروباص سقط عليها عمود من كوبرى ترسا (صور)

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

حريق هائل بجوار محطة السكك الحديدية فى الزقازيق (صور)

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

السعودية تتصدر 28 دولة في العالم وفق مؤشر إيدلمان للثقة 2021

تونس تحتفل بساعة الأرض تحت شعار «تواصل مع الطبيعة»

جمعية خيرية تحذر من تطبيقات تنسيق القوام على الإنترنت

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

أيام زمان

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مصور العندليب: الصورة الوحيدة التى لم تنشر لعبدالحليم حافظ كانت تسئ إليه

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

اعترافات الكبار.. فؤاد نجم: أنا كذاب وقليل الأدب.. والمثقفون لا يسمعون إلا أنفسهم

من الخمسينيات للثمانينيات.. كتاب يوثق مراحل تطور الحجاب في مصر

ليست لغة المصريين القدماء.. خرافات عن اللغة الهيروغليفية

لأول مرة.. ماجدة زكي تقدم دعاء الإفطار على راديو القاهرة الكبرى