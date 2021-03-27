رئيس وزراء العراق: سنجري الانتخابات في موعدها





أكد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، اليوم السبت، أنه سيتم إجراء الانتخابات في موعدها ولا تراجع عن مشروع بناء البلاد.وقال رئيس الوزراء العراقي في تصريح عبر حسابه على موقع تويتر، إنهم ماضون بعزم في تطبيق برنامج الحكومة، رغم الأصوات النشاز وعمليات التأزيم المفتعلة.وأضاف: "هذا الجو السلبي الذي يراد له أن ينتشر ويتمدد، إنما يستهدف آمال العراقيين بغدٍ أفضل، والانتخابات في موعدها بإذن الله، ولا تراجع عن مشروع بناء الدولة".وكان رئيس الوزراء العراقي هاجم الأسبوع الماضي عرضا عسكريا قامت به ميليشيا "ربع الله" في بغداد، مؤكدا أنه سيتم القضاء على مثل هذه التصرفات.وكان مجلس النواب العراقي تقدم بطلب إلى رئيس الجمهورية لإجرء الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل.