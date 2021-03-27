تقدم «الدستور» رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة الإلكترونية بالرقم القومي والأوراق المطلوبة ، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كيفية الاستعلام عن البطاقة بالرقم القومي، بالدخول على الموقع الإلكترونى التابع لوزارة التضامن الإجتماعى، حيث أعطى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، العديد من الامتيازات المختلفة لكافة اشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفقا لعدد من الشروط، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي، بإصدار تلك البطاقة، من أجل مساندة كافة اشخاص ذوي الإعاقة وبهدف دمجهم في المجتمع المصرى.رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة الإلكترونية بالرقم القومي لديكم كافة التفاصيل للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة الإلكترونية بالرقم القومي، في الخطوات التالية:الدخول على الموقع الإلكترونى التابع لوزارة التضامن الإجتماعى من هنا .- ثم الضغط على ايقونة الاستعلام عن حالة الطلب.- بعد ذلك إدخال الرقم القومى المكون من ١٤ رقم، ثم الضغط على زر بحث.شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة- الشلل الدماغي، والجذام، وطيف التوحد، وذوي القادمة، وصغر أو كبر حجم الرأس.- متلازمة الداون، وفقد السمع التام، وفقد البصر التام، والإعاقات المتعددة، وضمور العضلات، وتيبس المفاصل في أطراف متعددة.- الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.اقرأ أيضًا:«الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة فيمواجهة كورونا (إنفوجراف)«فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابينبكوروناقدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة المعلومات عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وكيفية الاستعلام عنها بالرقم القومي المكون من ١٤ رقم، والموجود في شهادة الميلاد، وتدعم الدولة المصرية كافة المصريين الذين يستحقون الدعم والمساندة بكل جهودها من خلال اصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي اعطى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ لهم امتيازات متعددة من ضمنها الحصول على سيارة مجهزه معفاة من الجمارك، وتخفيضات فى وسائل المواصلات، وغيرها من الامتيازات المدعومة من الحكومة المصرية، التى تقدم كافة اشكال الدعم والمساعدة لأشخاص ذوي الإعاقة.