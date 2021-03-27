السودان يعزي مصر في ضحايا قطاري سوهاج

تقدمت وزارة الخارجية بالإنابة عن الحكومة السودانية وكل قطاعات الشعب بالتعازي الحارة لحكومة وشعب مصر الشقيق في حادث تصادم قطارين في سوهاج، وأودى بحياة الكثيرين وجرح مئات آخرين.ونقلت وزارة الخارجية السودانية صادق المواساة في ضحايا هذا الحادث الأليم والدعاء بعاجل الشفاء للمصابين، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".يذكر أن حادث تصادم القطارين في سوهاج أسفر عن سقوط شهداء ومصابين فيما لا زالت التحقيقات مستمرة بشأن أسباب وقوع الحادث.