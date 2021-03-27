وزير الزراعة ومحافظ الوادى الجديد يبحثان مشروع تطوير منظومة الرى

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لبحث آخر تطورات مشروع منظومة الري الحديث والحقلى، حيث تستهدف المحافظة تطوير مساحة ٢٠٥ آلاف فدان.كما بحث القصير والزملوط سبل الاستغلال الأمثل لمفيض بحيرة باريس ودفع مبادرة إحياء صناعة الحرير الطبيعي ومشروع دودة القز، والتنسيق لإطلاق موسم حصاد القمح بحضور وزير الزراعة الذي يعد أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تبلغ مساحة زراعتها أكثر من ٢٥٤ ألف فدان.