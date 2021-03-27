نائب محافظ قنا يتفقد جاهزية المستشفيات المستقبلة لمصابي حادث قطاري سوهاج

تفقد حازم عمر، نائب محافظ قنا، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مستشفيات محافظة سوهاج ووقف على مدى جاهزيتها لاستقبال وعلاج المصابين في حادث تصادم قطاري طهطا الذي وقع ظهر أمس.كما اطمأن حازم عمر على المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم، ووجود المخزون الاستراتيجي من فصائل الدم.وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعت في بيانها أمس الجمعة، الشعب المصري لحملة واسعة للتبرع بالدم لصالح مصابي الحادث الأليم.