طريقة عمل استيك اللحم المشوي

استيك اللحم المشوي من الأكلات المفضلة في المطاعم، التي يتهافت عليها الزبائن في كل مكان، فهى وجبة خفيفة وسريعة التحضير، ولها مذاق مختلف لا يختلف عليه الكثيرون، وإليك طريقة تحضيرها في المنزل بأقل التكاليف:المكونات2 كيلو لحم فيليه30 جرام صلصة صويا30 جرام خل بلسمي5 جرامات ثوم مفروم50 جرام توابل الشواء للحم5 جرامات فلفل أسودملح حسب الرغبةطريقة التحضير1- يتم وضع البصل والفلفل السود والملح والثوم والخل وصلصة الصويا وتوابل الشواء من «كنور» وتخلط المكونات جيدا، وتتبل اللحم الفيليه بالخليط جيدا وتوضع في الثلاجة لمدة ساعتين.2- تدهن الجريل بقليل من الزيت وتسخن ويتم شواء اللحم الفيليه المتبل حتى النضج من كل جانب وتقدم ساخنة.