طريقة عمل استيك اللحم المشوي
السبت 27/مارس/2021 - 04:50 م
غادة موسىطباعة
استيك اللحم المشوي من الأكلات المفضلة في المطاعم، التي يتهافت عليها الزبائن في كل مكان، فهى وجبة خفيفة وسريعة التحضير، ولها مذاق مختلف لا يختلف عليه الكثيرون، وإليك طريقة تحضيرها في المنزل بأقل التكاليف:
المكونات
2 كيلو لحم فيليه
30 جرام صلصة صويا
30 جرام خل بلسمي
5 جرامات ثوم مفروم
50 جرام توابل الشواء للحم
5 جرامات فلفل أسود
ملح حسب الرغبة
طريقة التحضير
1- يتم وضع البصل والفلفل السود والملح والثوم والخل وصلصة الصويا وتوابل الشواء من «كنور» وتخلط المكونات جيدا، وتتبل اللحم الفيليه بالخليط جيدا وتوضع في الثلاجة لمدة ساعتين.
2- تدهن الجريل بقليل من الزيت وتسخن ويتم شواء اللحم الفيليه المتبل حتى النضج من كل جانب وتقدم ساخنة.
المكونات
2 كيلو لحم فيليه
30 جرام صلصة صويا
30 جرام خل بلسمي
5 جرامات ثوم مفروم
50 جرام توابل الشواء للحم
5 جرامات فلفل أسود
ملح حسب الرغبة
طريقة التحضير
1- يتم وضع البصل والفلفل السود والملح والثوم والخل وصلصة الصويا وتوابل الشواء من «كنور» وتخلط المكونات جيدا، وتتبل اللحم الفيليه بالخليط جيدا وتوضع في الثلاجة لمدة ساعتين.
2- تدهن الجريل بقليل من الزيت وتسخن ويتم شواء اللحم الفيليه المتبل حتى النضج من كل جانب وتقدم ساخنة.