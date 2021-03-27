محمود الليثي عن بين السما والأرض: «في حتة تانية»

عبر الفنان الشاب محمود الليثي عن سعادته بمشاركته في مسسل "بين السما والأرض" من بطولة النجم هاني سلامة وأشاد بالتجربة الجديدة التي تقدم عبر 15 حلقة.وكتب الليثي عبر حسابه على فيس بوك، "القريبين مني عارفين إن مش من طبعي اتكلم عن عمل شغال فيه كتير قبل عرضه وبستنى الناس هي اللي تتكلم، بس عايز أقول إن مسلسل "بين السما والأرض" عامل لي حالة من البهجة والإشباع غير طبيعية".وتابع، "لو رجعنا للأصل، القصة للأديب العالمي نجيب محفوظ ودي مش حاجه هينة خالص، لو رجعنا للفيلم فهو فيلم تقيل على العقل خفيف على القلب، فكرة تحويل الفيلم لمسلسل مكنتش متقبلها قبل ما أبدأ في قراءه السيناريو، ولكن بعد ما قريت اختلف الموضوع تماما لاني شفت اشخاص تانيين جوه الاسانسير.. حيوات معقدة.. مشاعر مختلطة ومختلفة، موسم رمضان موسم صعب وفيه اعمال كتير حلوه ومعموله بإتقان ونجوم كبار ومؤلفين تقال ومخرجين مبهرين، بس انا كمشاهد قبل مكون جزء من العمل بقولكم ان المسلسل دا في حته تانية".