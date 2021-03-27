رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمود الليثي عن بين السما والأرض: «في حتة تانية»

السبت 27/مارس/2021 - 02:14 م
جريدة الدستور
محمد قدري
طباعة
عبر الفنان الشاب محمود الليثي عن سعادته بمشاركته في مسسل "بين السما والأرض" من بطولة النجم هاني سلامة وأشاد بالتجربة الجديدة التي تقدم عبر 15 حلقة.

وكتب الليثي عبر حسابه على فيس بوك، "القريبين مني عارفين إن مش من طبعي اتكلم عن عمل شغال فيه كتير قبل عرضه وبستنى الناس هي اللي تتكلم، بس عايز أقول إن مسلسل "بين السما والأرض" عامل لي حالة من البهجة والإشباع غير طبيعية".

وتابع، "لو رجعنا للأصل، القصة للأديب العالمي نجيب محفوظ ودي مش حاجه هينة خالص، لو رجعنا للفيلم فهو فيلم تقيل على العقل خفيف على القلب، فكرة تحويل الفيلم لمسلسل مكنتش متقبلها قبل ما أبدأ في قراءه السيناريو، ولكن بعد ما قريت اختلف الموضوع تماما لاني شفت اشخاص تانيين جوه الاسانسير.. حيوات معقدة.. مشاعر مختلطة ومختلفة، موسم رمضان موسم صعب وفيه اعمال كتير حلوه ومعموله بإتقان ونجوم كبار ومؤلفين تقال ومخرجين مبهرين، بس انا كمشاهد قبل مكون جزء من العمل بقولكم ان المسلسل دا في حته تانية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة التضامن: صرف تعويضات حادث قطارى سوهاج خلال أسبوع

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

تحرك 5 درجات.. تفاصيل جديدة في سحب السفينة الجانحة بقناة السويس

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس


الصور

image description

مركز إعلام منفلوط يرفع شعار «لا للتعصب» فى حملته الإعلامية بأسيوط

image description

استمرار اعتماد قرارات التصالح في مخالفات البناء بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي نواب حزب مستقبل وطن لبحث دعم مشاريع التنمية

image description

الطيبى يزور مصابى حادث سوهاج فى مستشفى الإيمان بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

العثور على أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

تحرك 5 درجات.. تفاصيل جديدة في سحب السفينة الجانحة بقناة السويس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ماليزيا: ندرس رفع القيود عن السفر الداخلي وصلاة عید الفطر بالمساجد

إندونيسيا: بركان جبل «ميرابى» يثور مجددًا

تعويض التراكم في العملية التعليمية بسبب كورونا يحتاج 1.5مليار يورو في ألمانيا

السعودية تؤكد حماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية

أيام زمان

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مصور العندليب: الصورة الوحيدة التى لم تنشر لعبدالحليم حافظ كانت تسئ إليه

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

مشوار حياة بديع خيري في احتفالية بالهناجر.. الأحد

طارق المنهالى: خشبة المسرح الغنائى مهجورة بسبب كورونا

انطلاق ثاني جلسات برنامج «القاهرة.. الأمل يبدأ».. الثلاثاء

بعد بروتوكول «التنسيق الحضاري» و«مطروح».. تفاصيل تطوير محيط قلعة شالي في سيوة