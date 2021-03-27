«نسل الأغراب» بتترات وأغانٍ داخلية

استقر طاقم عمل مسلسل "نسل الأغراب" مع شركة سينرجي، على تجهيز العمل الدرامي الجديد بشكل مختلف لعرضه خلال الموسم الرمضاني القادم.وتم الاتفاق على تقديم النجمة أنغام تتر العمل الجديد في إضافة قوية للعمل، حيث تسجل صوتها النهائي خلال الساعات القادمة لدخولها عملية المكساج.كما اقترح المخرج محمد سامي وجود مجموعة من تراكات الموسيقى التصويرية بالأحداث، يعكف المؤلف الموسيقي محمد العشي على الانتهاء منها حاليًا.كما تشمل الأحداث وجود عدة أغنيات داخلية من تأليف وألحان عدد من شباب وصناع الموسيقى منهم هيثم نبيل."نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية هذا العام، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى في الدراما.