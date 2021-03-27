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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الجامعة العربية تختار والدة رئيس مجلس أمناء «صناع الخير» أما مثالية

السبت 27/مارس/2021 - 12:09 م
جريدة الدستور
سعيدة عامر
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منحت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، السيدة نبيلة محمد زمزم، والدة مصطفى زمزم، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، لقب الأم المثالية العربية ووسام الدرع الذهبي للأم المثالية العربية، ضمن نخبة من الشخصيات العامة، لعطاءها الإنساني وكونها والدة أحد أهم رواد الشباب في العمل الأهلي.

جاء التكريم ضمن فعاليات منتدى المرأة العربية في نسخته الثالثة تحت شعار "المرأة والتحول الرقمي والشمولي المالي"، والذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية -قطاع الشؤون الاجتماعية وإدارة منظمات المجتمع المدني بالمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية-، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لشئون الهجرة الدولية (IOM)، متطوعي الأمم المتحدة (UNV)، الميثاق العالمي للأمم المتحدة (Un global compact) ومنظمة الصحة العالمية (WHO).

عقد المنتدى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاعة الأندلسية، بحضور لفيف من القيادات النسائية العربية وعدد كبير من الشخصيات العامة وحرص الأمين العام للجامعة السفير أحمد أبو الغيط علي التقاط صور تذكارية مع المكرمات.

ويعد تكريم السيدة نبيلة زمزم تكريمًا لمصطفى زمزم باعتباره أحد الشباب الرواد في العمل الأهلي، والذي قدم خدمات وابتكر مبادرات إنسانية وطبية وتعليمية خدمت مليون مواطن من غير القادرين في 3 سنوات، ومنها "اطمن على نفسك" لمحاربة فيروس سي، "عنيك في عنينا" لمحاربة العمي، "نبض حياة" لعلاج مرضى القلب، "حماية" لدعم متضرري فيروس كورونا، وقد كافحت نبيلة زمزم بعد وفاة والدها، وكانت سندا لوالدتها في تحمل أعباء الحياة، وأنجبت ثمانية أبناء تخرجوا جميعا من الجامعات، كان أصغرهم مصطفى الذي زرعت فيه حب الخير.

يذكر أن اختيار جامعة الدول العربية للأمهات المثاليات العربيات وتكريمهن ضمن فعاليات منتدى المرأة العربية في نسخته الثالثة، يأتي في إطار الاحتفال والاحتفاء باليوم العالمي للمرأة العربية والذي يوافق 8 مارس من كل عام، وبهدف دعم دور السيدات الرائدات في مصر والوطن العربي واستعراض تجاربهن الناجحة في التمكين.

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