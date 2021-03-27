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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بزيادة 59.4%.. 58 مليون جنيه إيرادات المسرح

السبت 27/مارس/2021 - 10:59 ص
إيرادات
إيرادات
أميرة ممدوح
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع عدد المسارح إلى 40 مسرحا عام 2019، وهو نفس عدد عام 2018.

وبلغ عدد المشاهدين 701 ألف مشاهد عام 2019، كما بلغت جملة إيرادات دور المسارح العامة 58 مليون جنيه عام 2019 مقابل 36 مليون جنيه عام 2018، بزيادة بلغت نسبتها 59.4%.

وسجل عدد الفرق المسرحية الوطنية 71 فرقة عام 2019، وبلغ عدد العروض التي قدمتها الفرق المسرحية الوطنية 2842 عرضا عام 2019.

كما بلغ عدد المشاهدين 722 ألف مشاهد عام 2019.

وبلغ عدد الفرق الأجنبية 107 فرق عام 2019 مقابل 75 فرقة عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 42.7%.

وبلغ عدد العروض 464 عرضا عام 2019 مقابل 194 عرضا عام 2018، بزيادة بلغت نسبتها 139.2% لزيادة عدد الفرق المسرحية.

وارتفع عدد المشاهدين إلى 83 ألف مشاهد عام 2019 مقابل 31 ألف مشاهد عام 2018، بزيادة بلغت نسبتها 166.7% لزيادة عدد العروض المسرحية.

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