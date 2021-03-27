وفد «سياحة وطيران النواب» يتفقد مشروع توسعة مطار برج العرب

أجرى وفد برلماني من لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي صباح اليوم، زيارة لمطار برج العرب للوقوف على آخر أعمال تنفيذ مشروع لتوسعة مطار برج العرب الدولي، وذلك بإنشاء مبنى جديد للركاب بالإضافة إلى المرافق المتعلقة به لتعزيز قدرة المطار الاستيعابية ومواكبة الطلب المتزايد على النقل الجوي لتحسين وسائل الراحة والسلامة للنقل الجوي الإقليمي بدلتا النيل.وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته المعقودة بتاريخ 15112016، على القرض المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لتنفيذ مشروع لتوسعة مطار برج العرب الدولي - بقيمة القرض: 18،200 مليار ين يابانى.